La coincidencia entre el inicio de la Champions League 2026/2027 y los octavos de final del Mundial 2026 ha generado un calendario inusual en el fútbol internacional.

El torneo de selecciones se extendió por la participación de 48 países, mientras que la Champions no podía retrasar su fase clasificatoria, que arrancó el 7 de julio de 2026 en Europa.

En esta primera ronda participan 28 equipos de federaciones como Gibraltar, Islandia, Armenia y Malta, mientras el Mundial avanza hacia su final el 19 de julio.

Argentina es de las selecciones que aún compite en el Mundial 2026 (Erik S. Lesser / AP Photo/Erik S. Lesser)

¿Por qué se juegan al mismo tiempo la Champions League y el Mundial 2026?

La inusual igualdad en calendarios que hace que la Champions League y el Mundial 2026 se jueguen al mismo tiempo se debe a que el torneo de selecciones se alargó debido a que lo disputaron 48 países.

A su vez, la Champions League no podía retrasarse y ha empezado a jugar su larga fase clasificatoria.

El Mundial 2026 que a partir de este martes 7 de julio contará solo con 8 equipos en competencia, tiene programada su final para el próximo domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium.

El PSG es el monarca de la Champions League. (Petr Josek / AP Photo/Petr Josek)

¿Cuándo comenzó la Champions League?

La Champions League 2026-2027 comenzó este martes 7 de julio en Europa, con la primera ronda previa de clasificación.

En esta etapa participan 28 equipos de federaciones de Gibraltar, Islandia, Armenia y Malta, entre otras, buscando avanzar a través de cuatro filtros eliminatorios.