Dominik Livaković, nacido el 9 de enero de 1995 en Zadar, es un portero croata reconocido por sus reflejos y actuaciones decisivas en definiciones por penales.

Formado en el NK Zadar y consolidado en el Dinamo Zagreb, ha ganado múltiples títulos y establecido récords de imbatibilidad.

Con la selección de Croacia, brilló en el Mundial de Qatar 2022 al detener tres penales ante Japón y ser figura frente a Brasil.

En el Mundial 2026 continúa como pieza clave, destacando incluso ante Inglaterra.

Dominik Livaković, portero de Croacia (@dominiklivakovic40 / Instagram )

¿Quién es Dominik Livaković, portero de Croacia?

Dominik Livaković es un destacado futbolista croata que nació el 9 de enero de 1995 en Zadar, actualmente milita en el G. N. K. Dinamo de Zagreb de la Primera Liga de Croacia.

Se desempeña como portero, reconocido internacionalmente por sus excepcionales actuaciones en la selección de su país, especialmente en las definiciones por penales.

Es descrito como un portero con “reflejos de ninja”, una gran intuición para leer los lanzamientos y una capacidad de transformación en momentos cruciales.

Dominik Livaković proviene de una familia de académicos; su padre es ingeniero y exsecretario de Estado, mientras que su madre es prima del legendario Josip Skoblar

Antes del futbol, destacó en baloncesto y voleibol, deportes muy tradicionales en su región natal.

¿Cuántos años tiene Dominik Livaković, portero de Croacia?

Dominik Livaković tiene 31 años de edad.

¿Quién es la esposa de Dominik Livaković, portero de Croacia?

Dominik Livaković está casado con Helena Matić, una ex patinadora artística y diseñadora de moda.

¿Qué signo zodiacal es Dominik Livaković, portero de Croacia?

Dominik Livaković es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Dominik Livaković, portero de Croacia?

Dominik Livaković tiene un hijo.

Dominik Livaković, portero de Croacia (@dominiklivakovic40 / Instagram )

¿Qué estudió Dominik Livaković, portero de Croacia?

Dominik Livaković se matriculó en la universidad en Zagreb para estudiar Diplomacia y Relaciones Internacionales, carrera que tuvo que abandonar para dedicarse de lleno al futbol.

¿En qué ha trabajado Dominik Livaković, portero de Croacia?

Dominik Livaković se formó en el NK Zadar y debutó profesionalmente en el NK Zagreb en 2012, donde disputó más de 100 partidos.

En 2016 fichó para Dinamo Zagreb y se convirtió en una leyenda del club, ganando once títulos (incluyendo múltiples ligas y copas) y estableciendo un récord de imbatibilidad de 535 minutos sin encajar goles.

En 2023 fue transferido al Fenerbahçe S. K. de Turquía por 6,65 millones de euros. En septiembre de 2025 fue cedido al Girona F. C. de España, pero tras no llegar a debutar, su cesión se canceló en enero de 2026 para regresar al Dinamo Zagreb.

Dominik Livaković ha sido parte fundamental de la selección de Croacia:

Mundial de Rusia 2018: Formó parte del plantel subcampeón del mundo como tercer portero, obteniendo la medalla de plata aunque no tuvo minutos.

Mundial de Qatar 2022: Fue la gran revelación del torneo. Detuvo tres penales ante Japón en octavos de final y fue la figura ante Brasil en cuartos, donde realizó 11 paradas durante el partido y detuvo el penal de Rodrygo. Con esto, igualó el récord histórico de cuatro penales atajados en una sola edición de un Mundial.

Mundial de 2026: Sigue siendo una pieza clave; en el debut de este torneo contra Inglaterra, realizó siete paradas que sostuvieron a su equipo a pesar de la derrota.