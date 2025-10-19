Se disputó la Jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y los Diablos Rojos del Club Deportivo Toluca se mantienen encendidos. No tuvieron piedad ante unos endebles Gallos Blancos del Querétaro, los golearon y confirmaron su posición en la cima de la tabla de posiciones.
Seguido de Club Deportivo Toluca, aparece Cruz Azul en la tabla general de la Liga MX. La Máquina triunfó en el Clásico Joven luego de vencer por un marcador de 2-1 al Club América en el Estadio Olímpico Universitario.
Pese al revés ante la Máquina, Club América permanece en la tercera posición con 27 puntos, los mismos que Rayados de Monterrey, pero con una mejor diferencia de goles.
Chivas sumó su cuarta victoria al hilo tras vencer 2-0 a los Cañoneros de Mazatlán FC y escalaron a la octava posición con 20 unidades. En contraste aparece Pumas, que empató frente a Rayados y se ubicó hasta el décimo lugar.
Así marcha la tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras la Jornada 13
Luego del parón internacional, se vivieron dos días de locura en la Liga MX con nueve partidos intensos en los que se registraron un total de 34 goles. Los resultados de la Jornada 13 arrojaron cambios en la tabla general del Apertura 2025 y así quedaron las posiciones a sólo cuatro fechas de que finalice la fase regular.
- Toluca | 31 puntos
- Cruz Azul | 28 puntos
- América | 27 puntos
- Rayados de Monterrey | 27 puntos
- Tigres | 26 puntos
- Pachuca | 21 puntos
- Tijuana | 20 puntos
- Chivas | 20 puntos
- FC Juárez | 19 puntos
- Pumas | 14 puntos
- Atlético de San Luis | 13 puntos
- Santos Laguna | 13 puntos
- Atlas | 13 puntos
- Club León | 12 puntos
- Mazatlán FC | 11 puntos
- Club Querétaro | 11 puntos
- Necaxa | 9 puntos
- Puebla | 8 puntos
¿Cuándo se disputará la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX?
La actividad de la Liga MX continuará este martes 21 de octubre con la disputa de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025.
Martes 21 de octubre:
- América vs Puebla | 19:00 horas
- Necaxa vs Cruz Azul | 19:00 horas
- Mazatlán vs Santos Laguna | 21:00 horas
- Rayados vs FC Juárez | 21:05 horas
Miércoles 22 de octubre:
- Querétaro vs Chivas | 19:00 horas
- Pachuca vs Tigres | 19:00 horas
- Atlas vs León | 21:00 horas
- Tijuana vs Toluca | 21:00 horas
- Pumas vs Atlético de San Luis | 21:05 horas