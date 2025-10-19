Se disputó la Jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y los Diablos Rojos del Club Deportivo Toluca se mantienen encendidos. No tuvieron piedad ante unos endebles Gallos Blancos del Querétaro, los golearon y confirmaron su posición en la cima de la tabla de posiciones.

Seguido de Club Deportivo Toluca, aparece Cruz Azul en la tabla general de la Liga MX. La Máquina triunfó en el Clásico Joven luego de vencer por un marcador de 2-1 al Club América en el Estadio Olímpico Universitario.

Pese al revés ante la Máquina, Club América permanece en la tercera posición con 27 puntos, los mismos que Rayados de Monterrey, pero con una mejor diferencia de goles.

Chivas sumó su cuarta victoria al hilo tras vencer 2-0 a los Cañoneros de Mazatlán FC y escalaron a la octava posición con 20 unidades. En contraste aparece Pumas, que empató frente a Rayados y se ubicó hasta el décimo lugar.

Así marcha la tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras la Jornada 13

Luego del parón internacional, se vivieron dos días de locura en la Liga MX con nueve partidos intensos en los que se registraron un total de 34 goles. Los resultados de la Jornada 13 arrojaron cambios en la tabla general del Apertura 2025 y así quedaron las posiciones a sólo cuatro fechas de que finalice la fase regular.

Toluca | 31 puntos Cruz Azul | 28 puntos América | 27 puntos Rayados de Monterrey | 27 puntos Tigres | 26 puntos Pachuca | 21 puntos Tijuana | 20 puntos Chivas | 20 puntos FC Juárez | 19 puntos Pumas | 14 puntos Atlético de San Luis | 13 puntos Santos Laguna | 13 puntos Atlas | 13 puntos Club León | 12 puntos Mazatlán FC | 11 puntos Club Querétaro | 11 puntos Necaxa | 9 puntos Puebla | 8 puntos

🚨¡GOLAZOOOO, GOLAZOOO, GOLZOOO!⚽



¡Golazo enfermo de Nacho RIvero! Tremendo jugadón para irse arriba en el marcador 🔥‼️



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠 #MegaFutbol pic.twitter.com/T4SbtC5ST8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

¿Cuándo se disputará la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

La actividad de la Liga MX continuará este martes 21 de octubre con la disputa de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025.

Martes 21 de octubre:

América vs Puebla | 19:00 horas

Necaxa vs Cruz Azul | 19:00 horas

Mazatlán vs Santos Laguna | 21:00 horas

Rayados vs FC Juárez | 21:05 horas

Miércoles 22 de octubre: