La marca Adidas ha caído con el pie derecho al América. Los jerseys que sacó para esta temporada, 2025-26, han sido todo un éxito de ventas, pero ahora prepara uno que romperá todos los récords.

Aunque se debe decir que no fue así desde el principio. Los aficionados del América tenían un cariño con las playeras de Nike, por lo que Adidas fue cambio drástico.

Además, la marca alemana se la jugó con diseño retro, que ellos mismos hicieron en la década de los 90. Al final, terminó gustando el de local y el de visitante.

Como dato: Nike duró 25 años con las Águilas (2000 a 2025) y Adidas regresó con un contrato multianual, y por supuesto, muchos millones de dólares.

Bombazo en Coapa: Adidas prepara brutal jersey retro para el América

Como se sabe, América tiene dos nuevos jerseys de Adidas, el de local y el de visitante. El clásico amarillo y el de visitante que es azul con dos figuras de unas águilas.

Sin embargo, por una filtración de Footyheadlines, los mismos que dieron a conocer los jerseys de juego, nos enteramos que América tendrá otro diseño, aunque este no se usará en la cancha.

La marca alemana sacará una playera para el día a día. Es bastante bonita por su simpleza: amarilla, con doble logo de las Águilas en el pecho y en toda la prenda.

Bombazo en Coapa: Adidas prepara brutal jersey retro para el América (Captura de pantalla)

¿Qué es Adidas Originals? La diferencia del jersey común del América

Este jersey que Adidas sacará del América, no es para juego, incluso es una de ramas de la marca llamada Originals. Que es ropa catalogada: Lifestyle, es decir más casual.

Se puede diferenciar Adidas de Adidas Originals por el logo, el primero son las 3 franjas que todos conocen y el segundo es un trébol.

Todavía no se conoce el precio del nuevo jersey del América, pero rondará entre los 1,500 a 2,000 pesos.