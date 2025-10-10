Desde su llegada a Toluca, Alexis Vega ha sido uno de los mejores jugadores mexicanos de la Liga MX y no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, ya que recientemente dio de qué hablar por un emotivo gesto.

Si hace algunos meses decían que Alexis Vega sería un referente para los jóvenes dentro y fuera de las canchas, no lo creerían, pero ahora que se ha convertido en una de las figuras del Toluca campeón de Liga MX parece haberse renovado.

El delantero de los Diablos y también de la Selección Mexicana ahora trata dar de dar un buen ejemplo para los jóvenes que persiguen sus sueños de ser futbolistas y por ello le mandó un emotivo mensaje a un chavo que fue cortado de las Fuerzas Básicas.

“Ánimo, crack”: El emotivo detalle de Alexis Vega con joven que cortaron de Fuerzas Básicas del Toluca

Alexis Vega está bien al pendiente de lo que pasa en el entorno del Toluca, por lo que hace unos días después de que el joven Carlos González dio a conocer su salida de las fuerzas básicas del equipo escarlata, recibió un mensaje del jugador campeón de Liga MX.

A través de su cuenta de TikTok el juvenil reveló que fue dado de baja del “equipo de sus amores” tras haber estado una gran temporada, en la publicación reveló los números que logró en sus estancia con el Toluca.

Carlos reveló haber sido uno de los mejores jugadores de la categoría en la que estuvo pero que sus números no fueron suficientes para continuar por lo que Alexis Vega le dejó un mensaje en los comentarios de la publicación.

“¡Ánimo, crack, suele pasar mucho en el proceso! Sigue trabajando fuerte y que nunca se te quiten las ganas de seguir luchando por tus sueños, porque se cumplen tarde que temprano" fue lo que les escribió el jugador de Toluca.

El emotivo mensaje de Alexis Vega a joven que cortaron de Toluca (captura de pantalla)

Alexis Vega protagonizó un baile con el joven que cortaron de Fuerzas Básicas del Toluca

Aunque varios usuarios reaccionaron al mensaje que Alexis Vega le dejó a Carlos González, el joven que cortaron de las Fuerzas Básicas de Toluca, este no fue el primer acercamiento que hubo entre ambos.

Ya que hace algunos meses atrás se hizo viral un vídeo en el que Alexis Vega está bailando a través del cristal del gimnasio en las instalaciones del Toluca con tres jóvenes que también portaban la camiseta escarlata.

Uno de esos jóvenes es Carlos González, por eso en su despedida del cuadro escarlata escribió: “Sé que me siguieron por el baile con Alexis Vega y estar en Toluca pero los invito a seguir este proceso conmigo”.