En los últimos años, el nombre de Veljko Paunovic tomó fuerza en el entorno de la Liga MX debido a que consiguió llevar a una final a Chivas tras seis años de ausencia en una y posteriormente, pasó a Tigres, donde su ciclo fue corto, pero a pesar de eso, su carrera siguió en ascenso toda vez que Real Oviedo apostó por su fichaje para llevarlo a la Segunda División del futbol de España.

Veljko Paunovic será recordado como el director técnico que logró devolver a Real Oviedo a LaLiga, aunque ya en el máximo circuito, los resultados no lo acompañaron, por lo que la directiva encabezada por Jesús Martínez optó por darle las gracias para buscar el fichaje de un nuevo entrenador, por lo que muchos se preguntaron si el regreso del serbio a la Liga MX estaría cerca.

Hoy, a pocos días de dejar su cargo en el banquillo de Real Oviedo, se ha confirmado la llegada de Veljko Paunovic a un nuevo equipo, aunque este está lejos del terreno de juego toda vez que se trata de una cadena televisiva que ha apostado por su experiencia para compartir su perspectiva futbolística durante sus transmisiones.

Veljko Paunovic irá a DAZN España

Es un hecho, Veljko Paunovic irá a DAZN España. La cadena televisiva compartió en sus plataformas de redes sociales que el director técnico serbio se incorporará a sus transmisiones como comentarista y no solamente eso, arrancará desde esta misma semana en esta nueva etapa de su carrera.

La primera aparición de Veljko Paunovic en DAZN España será el próximo sábado, cuando se integre a la transmisión de Atlético de Madrid vs Osasuna, algo que será especial para él debido a que los Colchoneros son un equipo con el cual se identifica debido a su paso por ahí durante su etapa como jugador.

“Veljko Paunović es nuevo comentarista de DAZN. Se estrenará este sábado en el Atlético de Madrid vs Osasuna”, publicaron desde las cuentas oficiales en redes sociales a la hora de anunciar su incorporación.

🚨 OFICIAL 🚨



Veljko Paunović es nuevo comentarista de DAZN 🎙️



Se estrenará este sábado en el Atlético de Madrid 🆚 Osasuna 👀#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/CGLbut3tGR — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2025

El agradecimiento de Real Oviedo a Veljko Paunovic

En tanto, durante la más reciente conferencia de prensa que Jesús Martínez ofreció en Real Oviedo, aprovechó para agradecer a Veljko Paunovic lo logrado en la institución al haber encabezado al regreso a la Primera División.

Y es que si bien, Jesús Martínez fue quien tomó la decisión de despedir a Veljko Paunovic, también se dijo eternamente agradecido por lo que le dio a Real Oviedo.

“A Paunovic le debemos mucho y seguimos debiendo toda la vida, un hombre con pasión, entrega y súper trabajador”, sentenció el directivo.