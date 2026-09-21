Después de la Jornada 9 del Apertura 2026 Toluca se mantiene como líder de la Liga MX. Chivas, América y Cruz Azul siguen de cerca a los Diablos Rojos en la tabla de posiciones.
- Toluca | 19 puntos
- Chivas | 18 puntos
- América | 17 puntos
- Cruz Azul | 15 puntos
- Querétaro | 14 puntos
- León | 14 puntos
- Tijuana | 14 puntos
- Puebla | 14 puntos
- Atlas | 14 puntos
- Rayados | 13 puntos
- Pachuca | 12 puntos
- Pumas | 12 puntos
- San Luis| 9 puntos
- Atlante | 8 puntos
- Necaxa| 8 puntos
- Tigres | 7 puntos
- San Luis| 6 puntos
- Santos | 7 puntos
- FC Juárez | 3 puntos
Toluca suma 19 puntos aunque perdió su partido pendiente de la Jornada 8 ante Santos Laguna.
Chivas llegó a 18 después de empatar con América, que suma 17 unidades.
La próxima fecha arranca el viernes 25 de septiembre y se completará el domingo 27 de septiembre.
Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias sorpresivas de Santos y FC Juárez.
Estos son todos los resultados de la Jornada 9 de la Liga MX:
- Puebla 1-1 Atlante
- FC Juárez 2-0 Tigres
- San Luis 3-1 Necaxa
- Atlas 1-1 Pumas
- Rayados 1-0 Cruz Azul
- América 2-2 Chivas
- Toluca 2-3 Santos
- Pachuca 2-2 Tijuana
- Querétaro 1-1 León
Fechas y horarios de la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 25 de septiembre al domingo 27 de septiembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 10 de la Liga MX:
Viernes 25 de septiembre
- Atlante vs Rayados | 19 horas
- Tijuana vs Atlas | 21 horas
Sábado 26 de septiembre
- Cruz Azul vs Toluca | 17:00 horas
- Chivas vs Querétaro | 17:07 horas
- Santos vs Pachuca | 19:00 horas
- Tigres vs Puebla | 19 horas
Domingo 27 de septiembre
- Pumas vs San Luis | 12 horas
- León vs FC Juárez | 19:00 horas
- Necaxa vs América | 21 horas