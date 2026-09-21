Después de la Jornada 9 del Apertura 2026 Toluca se mantiene como líder de la Liga MX. Chivas, América y Cruz Azul siguen de cerca a los Diablos Rojos en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

  1. Toluca | 19 puntos
  2. Chivas | 18 puntos
  3. América | 17 puntos
  4. Cruz Azul | 15 puntos
  5. Querétaro | 14 puntos
  6. León | 14 puntos
  7. Tijuana | 14 puntos
  8. Puebla | 14 puntos
  9. Atlas | 14 puntos
  10. Rayados | 13 puntos
  11. Pachuca | 12 puntos
  12. Pumas | 12 puntos
  13. San Luis| 9 puntos
  14. Atlante | 8 puntos
  15. Necaxa| 8 puntos
  16. Tigres | 7 puntos
  17. San Luis| 6 puntos
  18. Santos | 7 puntos
  19. FC Juárez | 3 puntos

Toluca suma 19 puntos aunque perdió su partido pendiente de la Jornada 8 ante Santos Laguna.

Chivas llegó a 18 después de empatar con América, que suma 17 unidades.

La próxima fecha arranca el viernes 25 de septiembre y se completará el domingo 27 de septiembre.

Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias sorpresivas de Santos y FC Juárez.

Estos son todos los resultados de la Jornada 9 de la Liga MX:

  • Puebla 1-1 Atlante
  • FC Juárez 2-0 Tigres
  • San Luis 3-1 Necaxa
  • Atlas 1-1 Pumas
  • Rayados 1-0 Cruz Azul
  • América 2-2 Chivas
  • Toluca 2-3 Santos
  • Pachuca 2-2 Tijuana
  • Querétaro 1-1 León
Santos derrota a Toluca y da la sorpresa de la Jornada 9 en Liga MX
Santos dio la sorpresa en la Jornada 9 en Liga MX venciendo a Toluca (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Fechas y horarios de la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 25 de septiembre al domingo 27 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 10 de la Liga MX:

Viernes 25 de septiembre

  • Atlante vs Rayados | 19 horas
  • Tijuana vs Atlas | 21 horas

Sábado 26 de septiembre

  • Cruz Azul vs Toluca | 17:00 horas
  • Chivas vs Querétaro | 17:07 horas
  • Santos vs Pachuca | 19:00 horas
  • Tigres vs Puebla | 19 horas

Domingo 27 de septiembre

  • Pumas vs San Luis | 12 horas
  • León vs FC Juárez | 19:00 horas
  • Necaxa vs América | 21 horas