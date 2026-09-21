Después de la Jornada 9 del Apertura 2026 Toluca se mantiene como líder de la Liga MX. Chivas, América y Cruz Azul siguen de cerca a los Diablos Rojos en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

Toluca | 19 puntos Chivas | 18 puntos América | 17 puntos Cruz Azul | 15 puntos Querétaro | 14 puntos León | 14 puntos Tijuana | 14 puntos Puebla | 14 puntos Atlas | 14 puntos Rayados | 13 puntos Pachuca | 12 puntos Pumas | 12 puntos San Luis| 9 puntos Atlante | 8 puntos Necaxa| 8 puntos Tigres | 7 puntos San Luis| 6 puntos Santos | 7 puntos FC Juárez | 3 puntos

Toluca suma 19 puntos aunque perdió su partido pendiente de la Jornada 8 ante Santos Laguna.

Chivas llegó a 18 después de empatar con América, que suma 17 unidades.

La próxima fecha arranca el viernes 25 de septiembre y se completará el domingo 27 de septiembre.

Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias sorpresivas de Santos y FC Juárez.

Estos son todos los resultados de la Jornada 9 de la Liga MX:

Puebla 1-1 Atlante

FC Juárez 2-0 Tigres

San Luis 3-1 Necaxa

Atlas 1-1 Pumas

Rayados 1-0 Cruz Azul

América 2-2 Chivas

Toluca 2-3 Santos

Pachuca 2-2 Tijuana

Querétaro 1-1 León

Santos dio la sorpresa en la Jornada 9 en Liga MX venciendo a Toluca (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Fechas y horarios de la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 25 de septiembre al domingo 27 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 10 de la Liga MX:

Viernes 25 de septiembre

Atlante vs Rayados | 19 horas

Tijuana vs Atlas | 21 horas

Sábado 26 de septiembre

Cruz Azul vs Toluca | 17:00 horas

Chivas vs Querétaro | 17:07 horas

Santos vs Pachuca | 19:00 horas

Tigres vs Puebla | 19 horas

Domingo 27 de septiembre