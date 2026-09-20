Atlas vs Pumas jugaron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 1-1.

Después del resultado en el Estadio Jalisco en la Jornada 9, Atlas suma 14 puntos y se ubica en el sexto lugar de la tabla general.

Pumas, por su parte, se quedó en el décimo lugar con 10 puntos conseguidos en el Apertura 2026.

Marcador final: Atlas 1-1 Pumas.

Atlas vs Pumas: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Atlas salió en busca de su quinta victoria para meterse a la zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Pumas llegó al Estadio Jalisco con el objetivo de ganar para soñar con la clasificación y quitarse presión.

Así fueron los goles del partido Atlas vs Pumas:

Minuto 23: Gol de Ángel Azuaje (Atlas 0-1 Pumas)

Minuto 45+7: Gol de Luis Esteves (Atlas 1-1 Pumas)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Pumas en la Liga MX?

San Luis visita en la Jornada 10 a Pumas, en partido programado para jugarse el domingo 27 de septiembre.

Atlas se mete a la cancha de Tijuana en la Jornada 9 de la Liga MX el viernes 25 de septiembre.