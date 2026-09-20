La noche de este sábado 19 de septiembre, la Selección Mexicana anunció mediante un comunicado que Pol Lorente deja su puesto de preparado físico.

En su mensaje, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) agradeció el trabajo de Pol Lorente, quien trabajó durante dos años con el Tricolor.

“La Federación Mexicana de Fútbol informa que Pol Lorente concluye su etapa como preparador físico de la Selección Nacional de México. Agradecemos su compromiso y dedicación durante los dos años que formó parte de esta institución, desde su incorporación en agosto de 2024, y le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto profesional." Comunicado Selección Mexicana

Pol Lorante se despide como preparador físico de la Selección Nacional (Selección Nacional)

Pol Lorente deja de ser preparador físico de la Selección Mexicana; especialistas cubrirán su puesto en fecha FIFA

Tras la salida de Pol Lorente como preparador físico de la Selección Mexicana, la FMF explicó que su puesto será cubierto por especialistas institucionales durante la fecha FIFA de septiembre y octubre donde el Tricolor se medirá ante:

Colombia

Perú

Estados Unidos

Chile

De igual manera, la Selección Mexicana puntualizó que están buscando al nuevo preparador físico del equipo y que su nombre se dará a conocer cuando encuentren el perfil que se adapte al proyecto.

Pese a que la FMF no reveló cuál será el nuevo destino de Pol Lorente, todo apunta que el preparador físico español seguirá a Javier Aguirre, quien se convertiría en director técnico del Valencia.

Pol Lorente sumaría su sexto equipo junto al “Vasco” Aguirre. Anteriormente trabajaron en la Selección de Egipto y en Leganés, Rayados de Monterrey, Mallorca y la Selección Mexicana.

La salida de Pol Lorente de la Selección Mexicana sacude el proyecto de Rafa Márquez, ya que el preparador físico español estaba ratificado rumbo al Mundial 2030.

Ahora el cuerpo técnico de Rafa Márquez