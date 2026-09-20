Rayados vs Cruz Azul jugaron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 1-0 a favor de los regios.
Después del resultado en el Estadio BBVA en la Jornada 9, Rayados suma 13 puntos y se ubica en el séptimo lugar de la tabla general.
Cruz Azul, por su parte, se quedó en el cuarto lugar con 15 puntos conseguidos en el Apertura 2026.
Marcador final: Rayados 1-0 Cruz Azul.
Rayados vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Rayados salió en busca de una victoria para meterse a la zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.
Por su parte, Cruz Azul llegó al Estadio BBVA con el objetivo de ganar para soñar con la clasificación y quitarse presión.
Así fueron los goles del partido Rayados vs Cruz Azul:
- Minuto 7: Gol de César Garza (Rayados)
¿Cuándo vuelven a jugar Rayados y Cruz Azul en la Liga MX?
Rayados visita en la Jornada 10 al Atlante, en partido programado para jugarse el viernes 25 de septiembre.
Cruz Azul recibe a Toluca en el Estadio Banorte en la Jornada 10 de la Liga MX el sábado 26 de septiembre.