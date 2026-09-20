San Luis vs Necaxa continuaron con la actividad sabatina en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado 3-1 a favor de los potosinos.

Tras este resultado en la Jornada 9, San Luis suma 9 puntos y se ubica en el décimo tercer lugar de manera momentánea.

Necaxa, por su parte, se quedó con 8 puntos en el Apertura 2026.

Marcador final: San Luis 3-1 Necaxa.

San Luis vs Necaxa: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

San Luis salió en busca de su segunda victoria para mejorar su posición en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Necaxa, con Nacho Ambriz como su nuevo técnico, llegó a San Luis con el objetivo de ganar para acercarse a zona de Liguilla.

Así fueron los goles del partido San Luis vs Necaxa:

Minuto 10: Gol de Julián Carranza (Necaxa)

Minuto 27: Gol de Felipe Mora (San Luis)

Minuto 54: Autogol de Christopher Josué (Necaxa)

Minuto 81: Gol de Eduardo Águila (San Luis)

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Necaxa en la Liga MX?

San Luis visita en la Jornada 10 a Pumas, en partido programado para jugarse el domingo 27 de septiembre.

En cuanto a Necaxa, recibe el mismo día al América en el cierre de la Jornada 9 de la Liga MX.