FC Juárez vs Tigres abrieron la actividad del viernes en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado final de 2-0.

El partido FC Juárez vs Tigres fue el primero de dos programados para el viernes 18 de septiembre como parte de la Jornada 9 de la Liga MX.

Marcador: FC Juárez 2-0 Tigres.

FC Juárez vs Tigres: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

FC Juárez salió en busca de una victoria como local en el Apertura 2026, con el objetivo de escalar posiciones en el torneo.

Por su parte, Tigres buscaba salir de la parte baja de la tabla general, por lo que una derrota no era opción para los felinos.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 9 FC Juárez vs Tigres:

Minuto 66: Gol de Óscar Estupiñán (FC Juárez)

Minuto 79: Gol de Óscar Estupiñán (FC Juárez)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Tigres en la Liga MX?

FC Juárez y Tigres regresan a la actividad en la Jornada 10 de la Liga MX, que inicia el viernes 25 de septiembre y en uno de los dos partidos programados para el sábado 26 de septiembre, Tigres enfrentará al Puebla.

FC Juárez, por su parte, visitará a León el domingo 27 de septiembre en la continuación de la Jornada 10 del Apertura 2026.