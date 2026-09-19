Puebla vs Atlante abrieron la actividad del viernes en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado final de 1-1.

El partido Puebla vs Atlante fue el primero de dos programados para el viernes 18 de septiembre como parte de la Jornada 9 de la Liga MX.

Marcador: Puebla 1-1 Atlante.

Puebla vs Atlante: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Puebla salió en busca de una victoria como local en el Apertura 2026, con el objetivo de acercarse a los primeros lugares del torneo.

Por su parte, Atlante buscaba salir de la parte baja de la tabla general, por lo que una derrota no era opción para los Potros de Hierro.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 9 Puebla vs Atlante:

Minuto 42: Gol de Walter Portales (Altante)

Minuto 53: Gol de Mathías Thomás (Puebla)

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y Atlante en la Liga MX?

Puebla y Atlante regresan a la actividad en la Jornada 10 de la Liga MX, que inicia el viernes 25 de septiembre y en uno de los dos partidos programados, Atlante recibe a Rayados.

Puebla, por su parte, visitará a Tigres el sábado 26 de septiembre en la continuación de la Jornada 10 del Apertura 2026.