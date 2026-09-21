Toluca vs Santos continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX con una sorpresiva victoria de los Guerreros 3-2.

El partido Toluca vs Santos fue uno de los juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026.

Toluca llegó a ir ganando 2-0, pero la expulsión de Everardo López al finalizar el primer tiempo cambió todo. Santos terminó ganando 3-2 con gol de Fran Villalba en la última jugada del partido.

Marcador del partido: Toluca 2-3 Santos.

Toluca vs Santos: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

En el partido Toluca vs Santos de la Jornada 9 de la Liga MX, los Guerreros remontaron un 2-0 para terminar derrotando 3-2 a los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez.

Así fueron los goles del partido Toluca vs Santos:

Minuto 25: Gol de Federico Viñas (Toluca)

Minuto 43: Gol de Paulinho (Toluca)

Minuto 45+4: Gol de Ezequiel Bullaude (Santos)

Minuto 86: Gol de Kevin Palacios (Santos)

Minuto 90+5: Gol de Fran Villalba (Santos)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Santos en la Liga MX?

Toluca y Santos jugarán la Jornada 10 del Apertura 2026 con el objetivo de seguir sumando puntos en la competencia del futbol mexicano.

En la Liga MX, Toluca enfrentará a Cruz Azul el sábado 26 de septiembre, mientras que Santos enfrentará a Pachuca el mismo día.