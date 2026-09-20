América vs Chivas jugaron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 2-2 en el Estadio Banorte.

Después del resultado en el Estadio Banorte en la Jornada 9, Chivas suma 18 puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla general.

América, por su parte, se quedó en el tercer lugar con 17 puntos conseguidos en el Apertura 2026.

Marcador final: América 2-2 Chivas.

América vs Chivas: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

América salió en busca de una victoria para seguir escalando posiciones en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Chivas llegó al Estadio Banorte con el objetivo de ganar para soñar con el liderato del Apertura 2026.

Así fueron los goles del partido América vs Chivas:

Minuto 32: Gol de Bryan González (Chivas)

Minuto 45+2: Autogol de Miguel Vázquez (América)

Minuto 71: Gol de Miguel Borja (América)

Minuto 74: Gol de Miguel Borja (América)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Pumas en la Liga MX?

América visita en la Jornada 10 a Necaxa, en partido programado para jugarse el domingo 27 de septiembre.

Chivas recibirá al Querétaro en la Jornada 10 de la Liga MX el sábado 26 de septiembre.