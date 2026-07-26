Tigres vs San Luis jugaron el la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX con empate 2-2 en la cancha de los felinos.

El partido Tigres vs San Luis fue uno de los tres juegos programados este sábado como parte del Apertura 2026, con el Estadio Universitario como sede.

Marcador: Tigres 2-2 San Luis.

Tigres vs San Luis: así se definió el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026

En el partido Tigres vs San Luis de la Jornada 2 de la Liga MX ambos equipos empataron y únicamente lograron un punto cada uno.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 Tigres vs San Luis:

Minuto 11: Gol de Fernando Gorriarán (Tigres)

Minuto 39: Gol de Rafa Llorente (San Luis)

Minuto 53: Gol de Diego Alexánder Sánchez (Tigres)

Minuto 89: Gol de David Rodríguez (San Luis)

Tigres empató 2-2 con San Luis. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y San Luis en la Liga MX?

Tigres disputará la Jornada 3 de la Liga MX ante Querétaro desde el Estadio Corregidora, el próximo sábado 1 de agosto.

San Luis, por su parte, jugará la Jornada 3 de la Liga MX ante Tijuana con el objetivo de sumar tres puntos.