América se mantiene como líder después de la Jornada 15 del Apertura 2026. Chivas, Cruz Azul, Atlas y Toluca siguen de cerca a las Águilas en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

América | 29 puntos Chivas | 29 puntos Cruz Azul | 29 puntos Atlas | 27 puntos Toluca | 24 puntos Tijuana | 22 puntos León | 22 puntos Santos | 22 puntos Rayados | 21 puntos Pumas | 20 puntos Querétaro | 20 puntos Pachuca | 19 puntos San Luis | 19 puntos Puebla | 16 puntos Tigres | 15 puntos Atlante | 14 puntos Necaxa | 10 puntos FC Juárez | 8 puntos

América, Chivas y Cruz Azul llegaron a 29 puntos tras empatar con Toluca y vencer al Atlante y León, respectivamente, mientras que Atlas es cuarto lugar de la competencia.

La Jornada 16 se juega del viernes 6 de noviembre al domingo 8 de noviembre.

Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Chivas, Atlas, Pachuca y Pumas.

Estos son todos los resultados de la Jornada 15 de la Liga MX:

FC Juárez 3-1 Querétaro

San Luis 0-1 Atlas

Puebla 1-2 Pumas

Pachuca 3-0 Tigres

Rayados 3-3 Tijuana

Chivas 4-2 Atlante

América 2-2 Toluca

Santos 1-0 Necaxa

Cruz Azul 2-1 León

Fechas y horarios de la Jornada 16 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes del viernes 6 al domingo 8 de noviembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 16 de la Liga MX:

Viernes 6 de noviembre

Necaxa vs Tijuana | 19 horas

San Luis vs FC Juárez | 19 horas

Atlante vs Santos | 21 horas

Sábado 7 de noviembre

Tigres vs Cruz Azul | 17 horas

Atlas vs Pachuca | 18 horas

Toluca vs Rayados | 19 horas

Pumas vs América | 21 horas

Domingo 8 de noviembre