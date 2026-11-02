América se mantiene como líder después de la Jornada 15 del Apertura 2026. Chivas, Cruz Azul, Atlas y Toluca siguen de cerca a las Águilas en la tabla de posiciones.
- América | 29 puntos
- Chivas | 29 puntos
- Cruz Azul | 29 puntos
- Atlas | 27 puntos
- Toluca | 24 puntos
- Tijuana | 22 puntos
- León | 22 puntos
- Santos | 22 puntos
- Rayados | 21 puntos
- Pumas | 20 puntos
- Querétaro | 20 puntos
- Pachuca | 19 puntos
- San Luis | 19 puntos
- Puebla | 16 puntos
- Tigres | 15 puntos
- Atlante | 14 puntos
- Necaxa | 10 puntos
- FC Juárez | 8 puntos
América, Chivas y Cruz Azul llegaron a 29 puntos tras empatar con Toluca y vencer al Atlante y León, respectivamente, mientras que Atlas es cuarto lugar de la competencia.
La Jornada 16 se juega del viernes 6 de noviembre al domingo 8 de noviembre.
Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Chivas, Atlas, Pachuca y Pumas.
Estos son todos los resultados de la Jornada 15 de la Liga MX:
- FC Juárez 3-1 Querétaro
- San Luis 0-1 Atlas
- Puebla 1-2 Pumas
- Pachuca 3-0 Tigres
- Rayados 3-3 Tijuana
- Chivas 4-2 Atlante
- América 2-2 Toluca
- Santos 1-0 Necaxa
- Cruz Azul 2-1 León
Fechas y horarios de la Jornada 16 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes del viernes 6 al domingo 8 de noviembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 16 de la Liga MX:
Viernes 6 de noviembre
- Necaxa vs Tijuana | 19 horas
- San Luis vs FC Juárez | 19 horas
- Atlante vs Santos | 21 horas
Sábado 7 de noviembre
- Tigres vs Cruz Azul | 17 horas
- Atlas vs Pachuca | 18 horas
- Toluca vs Rayados | 19 horas
- Pumas vs América | 21 horas
Domingo 8 de noviembre
- Querétaro vs Puebla | 18 horas
- León vs Chivas | 20 horas