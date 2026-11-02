América se mantiene como líder después de la Jornada 15 del Apertura 2026. Chivas, Cruz Azul, Atlas y Toluca siguen de cerca a las Águilas en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

  1. América | 29 puntos
  2. Chivas | 29 puntos
  3. Cruz Azul | 29 puntos
  4. Atlas | 27 puntos
  5. Toluca | 24 puntos
  6. Tijuana | 22 puntos
  7. León | 22 puntos
  8. Santos | 22 puntos
  9. Rayados | 21 puntos
  10. Pumas | 20 puntos
  11. Querétaro | 20 puntos
  12. Pachuca | 19 puntos
  13. San Luis | 19 puntos
  14. Puebla | 16 puntos
  15. Tigres | 15 puntos
  16. Atlante | 14 puntos
  17. Necaxa | 10 puntos
  18. FC Juárez | 8 puntos

América, Chivas y Cruz Azul llegaron a 29 puntos tras empatar con Toluca y vencer al Atlante y León, respectivamente, mientras que Atlas es cuarto lugar de la competencia.

La Jornada 16 se juega del viernes 6 de noviembre al domingo 8 de noviembre.

Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Chivas, Atlas, Pachuca y Pumas.

Estos son todos los resultados de la Jornada 15 de la Liga MX:

  • FC Juárez 3-1 Querétaro
  • San Luis 0-1 Atlas
  • Puebla 1-2 Pumas
  • Pachuca 3-0 Tigres
  • Rayados 3-3 Tijuana
  • Chivas 4-2 Atlante
  • América 2-2 Toluca
  • Santos 1-0 Necaxa
  • Cruz Azul 2-1 León

Fechas y horarios de la Jornada 16 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes del viernes 6 al domingo 8 de noviembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 16 de la Liga MX:

Viernes 6 de noviembre

  • Necaxa vs Tijuana | 19 horas
  • San Luis vs FC Juárez | 19 horas
  • Atlante vs Santos | 21 horas

Sábado 7 de noviembre

  • Tigres vs Cruz Azul | 17 horas
  • Atlas vs Pachuca | 18 horas
  • Toluca vs Rayados | 19 horas
  • Pumas vs América | 21 horas

Domingo 8 de noviembre

  • Querétaro vs Puebla | 18 horas
  • León vs Chivas | 20 horas