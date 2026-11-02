América vs Atlante jugaron en actividad de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 6-0 a favor de las Águilas.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 13, América se ubica en primer lugar del Grupo B con 34 puntos.

Atlante, por su parte, se quedó con 7 unidades en la octava posición del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: América 6-0 Atlante.

América vs Atlante: así se definió el partido pendiente de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

América vs Atlante se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

América con la necesidad de mantenerse en los primeros lugares del Grupo B, mientras Atlante en busca de subir posiciones en el Grupo A del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido América vs Atlante:

Minuto 28: Gol de Priscila Da Silva (América)

Minuto 33: Gol de Gaby García

Minuto 46: Gol de Montse Saldivar (América)

Minuto 49: Gol de Geyse (América)

Minuto 55: Gol de Montse Saldivar (América)

Minuto 62: Gol de Jana Gutiérrez (América)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Atlante en la Liga Femenil BBVA?

América y Atlante volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

América visita a Chivas el viernes 6 de noviembre, mientras que Atlante enfrenta a Tigres el jueves 5 del mismo mes.