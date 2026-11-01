América salió a defender el liderato de la Liga MX ante Toluca, en partido de la Jornada 15 que terminó con empate a dos goles.

Después del resultado en la Jornada 15, América llegó a 29 puntos, empatado con Chivas, pero su mejor diferencia de goles le da el liderato del Apertura 2026.

Toluca, por su parte, se ubica en el quinto lugar con 24 puntos.

Marcador final: América 2-2 Toluca

Federico Viñas abrió el marcador en el Estadio Banorte (MexSport Agency / MexSport Agency)

América vs Toluca: así se definió el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

América y Toluca son dos de los equipos favoritos para ganar el campeonato en la Liguilla del Apertura 2026.

Aunque Toluca no luce tan fuerte como el nivel que lo llevó a ser bicampeón en la Liga MX, es capaz de vencer a cualquier rival en el futbol mexicano.

Así fueron los goles del partido América vs Toluca:

Minuto 42: Gol de Federico Viñas (América 0-1 Toluca)

Minuto 62: Gol de Henry Martín (América 1-1 Toluca)

Minuto 87: Gol de Alexis Vega (América 1-2 Toluca)

Minuto 90+2: Gol de Henry Martín (América 2-2 Toluca)

Henry Martín anotó los dos goles del América ante Toluca (MexSport Agency / MexSport Agency)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Toluca en la Liga MX?

América visitará la cancha de Pumas en la Jornada 16 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el sábado 7 de noviembre.

En la penúltima jornada del Apertura 2026, Toluca será anfitrión de Rayados, también el sábado 7 de noviembre.