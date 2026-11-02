Cruz Azul vs León jugaron en actividad de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde La Máquina se llevó la victoria 2-1 sobre La Fiera.

Después del resultado en la Jornada 15, Cruz Azul se ubica en el tercer lugar con 29 puntos.

León, por su parte, se quedó con 22 unidades en la séptima posición del Apertura 2026.

Marcador final: Cruz Azul 2-1 León.

Cruz Azul vs León: así se definió el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Cruz Azul vs León se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Cruz Azul con la necesidad de mantenerse en los primeros lugares de la tabla general, mientras León en busca de calificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Cruz Azul vs León:

Minuto 56: Gol de Andrés Montaño (Cruz Azul)

Minuto 72: Gol de José Paradela (Cruz Azul)

Minuto 90+10: Gol de José Alvarado (León)

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y León en la Liga MX?

Cruz Azul y León volverán a la actividad en la Jornada 16 respectivamente de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Cruz Azul visita a Tigres el sábado 7 de noviembre en partido de la Jornada 16, mientras que León enfrenta a Chivas el domingo del mismo mes.