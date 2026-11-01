La Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX enfrentó a Chivas vs Atlante, con resultado a favor del Rebaño Sagrado con marcador de 4-2.

Después del triunfo en la Jornada 15, Chivas llegó a 29 puntos en la pelea por la cima del Apertura 2026.

Atlante, por su parte, se quedó en la posición 16 con 14 puntos.

Marcador final: Chivas 4-2 Atlante

Chivas vs Atlante: así se definió el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Chivas y Atlante llegaron con diferentes posibilidades de cara al cierre del Apertura 2026. El Rebaño buscando el primer lugar, mientras que los Potros mejorar su posición en la tabla general, aunque sin opciones para clasificar a la Liguilla.

Así fueron los goles del partido Chivas vs Atlante:

Minuto 9: Gol de Santiago Sandoval (Chivas 1-0 Atlante)

Minuto 36: Autogol de Diego Bagüi (Chivas 2-0 Atlante)

Minuto 53: Gol de Santiago Sandoval (Chivas 3-0 Atlante)

Minuto 60: Gol de Sarrafiorre (Chivas 3-1 Atlante)

Minuto 64: Gol de Efráin Álvarez (Chivas 4-1 Atlante)

Minuto 83: Gol de Johan Julio (Chivas 4-2 Atlante)

Efraín Álvarez anotó el cuarto gol de Chivas (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Atlante en la Liga MX?

El jueves 5 de noviembre inicia la Jornada 16 de la Liga MX, en la que Chivas y Atlante volverán a la actividad.

Chivas cerrará el domingo 8 de noviembre la Jornada 16 del Apertura 2026 en la cancha de León, un partido entre dos equipos que jugarán la Liguilla de la Liga MX.

Atlante recibirá a Santos Laguna el viernes 6 de noviembre en el Estadio Banorte.