Santos vs Necaxa jugaron en actividad de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 15, Santos se ubica en octavo lugar con 22 puntos.

Necaxa, por su parte, se quedó con 10 unidades en la penúltima posición del Apertura 2026.

Marcador final: Santos 1-0 Necaxa.

Santos vs Necaxa: así se definió el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Santos vs Necaxa se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Santos con la necesidad de subir posiciones para intentar clasificar a la Liguilla, mientras Necaxa en busca de no terminar en los últimos lugares del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Santos vs Necaxa:

Minuto 72: Autogol de Joshua Palacios (Necaxa)

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y Necaxa en la Liga MX?

Santos y Necaxa volverán a la actividad en la Jornada 16 respectivamente de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Santos visita al Atlante el viernes 6 de noviembre en partido de la Jornada 16, mientras que Necaxa enfrenta a Tijuana el viernes 6 del mismo mes.