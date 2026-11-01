Pachuca vs Tigres abrieron la actividad sabatina en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, con triunfo 3-0 de los Tuzos, que aún buscan la clasificación a la Liguilla.

Después del resultado en la Jornada 15, Pachuca llegó a 19 puntos para ubicarse en el lugar 11 de la tabla general.

Tigres, por su parte, se ubica en el lugar 15 de la tabla general con 15 puntos, y está virtualmente eliminado

Marcador final: Pachuca 3-0 Tigres

Pachuca vs Tigres: así se definió el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Pachuca y Tigres salieron en busca de una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general, de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

Las temporadas de Pachuca y Tigres han sido irregulares, pero cuando faltan dos partidos por disputarse en el calendario, los Tuzos revivieron su opciones para lograr la clasificación a la Liguilla.

Así fueron los goles del partido Pachuca vs Tigres:

Minuto 42: Gol de Salomón Rondón (Pachuca 1-0 Tigres)

Minuto 53: Gol de Salomón Rondón (Pachuca 2-0 Tigres)

Minuto 69: Gol de Robert Kenedy (Pachuca 3-0 Tigres)

Tigres ha tenido una temporada desastrosa en la Liga MX (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Tigres en la Liga MX?

Pachuca visitará al Atlas en la Jornada 16 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el sábado 7 de noviembre.

En su siguiente partido, Tigres recibe en el Estadio Universitario a Cruz Azul también el 7 de noviembre.