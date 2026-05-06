Adrián Esparza es uno de los reporteros más conocidos de la televisión deportiva en México, especialmente entre la afición del Cruz Azul. Si quieres conocer más sobre su edad, estudios y experiencia, continúa leyendo.

¿Quién es Adrián Esparza Oteo?

Adrián Esparza Oteo es un reportero, conductor y periodista deportivo mexicano, reconocido por su trabajo en TUDN.

Se ha especializado en la cobertura del club Cruz Azul, siendo una de las principales fuentes informativas sobre el equipo, con presencia constante en entrenamientos, conferencias y transmisiones.

Además de su labor en cancha, participa en programas, análisis y contenido digital dentro de la cadena, consolidándose como una voz frecuente en el fútbol mexicano.

¿Qué edad tiene Adrián Esparza Oteo?

Se desconoce cuál es la edad de Adrián Esparza Oteo, pues su fecha de nacimiento no ha sido difundida.

¿Adrián Esparza Oteo tiene esposa?

Sí, en el 2023 Adrián Esparza contrajo matrimonio con una mujer de nombre Lorena.

Adrián Esparza Oteo, conductor y reportero de TUDN (Ig: @ a_esparzaoteo)

¿Qué signo zodiacal es Adrián Esparza Oteo?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Adrián Esparza Oteo tiene hijos?

No, Adrián Esparza no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como periodista deportivo.

¿Qué estudió Adrián Esparza Oteo?

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Adrián Esparza tiene una licenciatura en Comunicación Social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, de un diplomado en Crónica Deportiva por el Centro de Capacitación Radio y Televisión Raúl del Campo.

Asimismo, cuenta con un diplomado en Marketing Deportivo y Patrocinio y un máster en Administración del Fútbol por la Johan Cruyff Institute.

¿En qué ha trabajado Adrián Esparza Oteo?