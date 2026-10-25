León vs Toluca jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-1 para ambas escuadras.

Después del resultado en la Jornada 14, León se ubica en quinto lugar con 22 puntos.

Toluca, por su parte, se quedó con 23 unidades en la segunda posición del Apertura 2026.

Marcador final: León 1-1 Toluca.

León vs Toluca: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

León vs Toluca se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

León con la necesidad de subir posiciones en la tabla general, mientras Toluca en busca de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido León vs Toluca:

Minuto 12: Gol de Alfonso Alvarado (León)

Minuto 44: Gol de Federico Viñas (Toluca)

¿Cuándo vuelven a jugar León y Toluca en la Liga MX?

León y Toluca volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

León visita a Cruz Azul el domingo 1 de noviembre, mientras que Toluca enfrenta al América el sábado 31 de octubre.