Rayados vs Chivas jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-0 para la escuadra rojiblanca.

Después del resultado en la Jornada 14, Rayados se ubica en séptimo lugar con 20 puntos.

Chivas, por su parte, se quedó con 26 unidades en la segunda posición del Apertura 2026.

Marcador final: Rayados 0-1 Chivas.

Rayados vs Chivas: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Rayados vs Chivas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Rayados con la necesidad de subir posiciones en la tabla general, mientras Chivas en busca de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Rayados vs Chivas:

Minuto 9: Gol de Roberto Alvarado (Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar Rayados y Chivas en la Liga MX?

Rayados y Chivas volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Rayados recibe a Tijuana el sábado 31 de octubre, mientras que Chivas enfrenta al Atlante el sábado 31 del mismo mes.