Pumas vs Tigres jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-1 para las escuadras felinas.

Después del resultado en la Jornada 14, Pumas se ubica en décimo segundo lugar con 17 puntos.

Tigres, por su parte, se quedó con 15 unidades en la décimo cuarta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Pumas 1-1 Tigres.

Pumas vs Tigres: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Pumas vs Tigres se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Pumas con la necesidad de subir posiciones en la tabla general, mientras Tigres en busca de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Pumas vs Tigres:

Minuto 56: Gol de Robert Morales (Pumas)

Minuto 76: Gol de Juan Brunetta (Tigres)

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y Tigres en la Liga MX?

Pumas y Tigres volverán a la actividad en la Jornada 15 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Pumas visita a Puebla el viernes 30 de octubre, mientras que Tigres enfrenta al Pachuca el sábado 31 del mismo mes.