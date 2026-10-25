Atlante vs Chivas en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 26 de octubre a las 15:45 horas .
- Partido: Atlante vs Chivas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: YouTube
Atlante vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?
El lunes 26 de octubre de 2026 continúa la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlante vs Chivas.
Atlante vs Chivas: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 15:45 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlante vs Chivas de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Atlante vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?
El partido Atlante vs Chivas podrá verse a través de la señale de YouTube.
- Partido: Atlante vs Chivas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: YouTube