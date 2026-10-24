Necaxa vs FC Juárez jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-1 para ambas escuadras.

Después del resultado en la Jornada 14, Necaxa se ubica en décimo séptimo lugar con 10 puntos.

FC Juárez, por su parte, se quedó con 5 unidades en la última posición del Apertura 2026.

Marcador final: Necaxa 1-1 FC Juárez.

Necaxa vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Necaxa vs FC Juárez se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Necaxa con la necesidad de seguir escalando posiciones en el torneo, mientras FC Juárez en busca de salir de los últimos lugares de la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Necaxa vs FC Juárez:

Minuto 26: Gol de Owen González (Necaxa)

Minuto 82: Gol de Luca Dupuy (FC Juárez)

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y FC Juárez en la Liga MX?

Necaxa y FC Juárez volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Necaxa visita a Santos el domingo 1 de noviembre, mientras que FC Juárez enfrenta a Querétaro el viernes 30 de octubre.