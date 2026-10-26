América vs Pachuca jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 3-1 para La Máquina.

Después del resultado en la Jornada 14, América se ubica en primer lugar con 27 puntos.

Pachuca, por su parte, se quedó con 16 unidades en la décimo tercera posición del Apertura 2026.

Marcador final: América 1-2 Pachuca.

América vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

América vs Pachuca se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

América con la necesidad de mantenerse en primer lugar de la tabla general, mientras Pachuca en busca de salir de los últimos lugares del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido América vs Pachuca:

Minuto 12: Gol de Alán Bautista (Pachuca)

Minuto 46: Gol de Henry Martin (América)

Minuto 74: Gol de Oussama Idrissi (Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Pachuca en la Liga MX?

América y Pachuca volverán a la actividad en la Jornada 7 y 15 respectivamente de la Liga MX, en el Apertura 2026.

América recibe a Tijuana el miércoles 28 de octubre en partido pendiente de la Jornada 7, mientras que Pachuca enfrenta a Tigres el sábado 31 del mismo mes.