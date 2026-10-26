Tijuana vs Santos jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 4-1 para la escuadra fronteriza.

Después del resultado en la Jornada 14, Tijuana se ubica en el octavo lugar con 20 puntos.

Santos, por su parte, se quedó con 19 unidades y es décimo del Apertura 2026.

Marcador final: Tijuana 4-1 Santos.

Tijuana vs Santos: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Tijuana vs Santos se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Tijuana con la necesidad de ganar para seguir aspirando a Liguilla , mientras que Santos en busca de seguir con su gran racha de victorias Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Tijuana vs Santos:

Minuto 13: Gol de Francisco González (Xolos)

Minuto 18: Gol de Nacho Rivero (Xolos)

Minuto 66: Gol de Esteban Lozano (Santos)

Minuto 69: Gol de Nacho Rivero (Xolos)

Minuto 72: Gol de Adonis Preciado (Xolos)

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y Santos en la Liga MX?

Tijuana y Santos volverán a la actividad en la Jornada 15 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Tijuana visita al América el miércoles 28 de octubre, mientras que Santos enfrenta a Necaxa el domingo 1 de noviembre.