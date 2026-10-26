Atlante vs Chivas se enfrentan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en el CAR Atlante. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlante vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Atlante vs Chivas es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Atlante 1-2 Chivas
Atlante vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Chivas, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Atlante vs Chivas: Hora y canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Atlante
- Portera: Riley Meléndez
- Defensas: Elizabeth Estrada, Vanessa Sánchez, Selene Valera y Judith Félix
- Mediocampistas: Karen Becerril, Andrea Salinas, Alexeis Kirnos y Conni Herrera
- Delanteras: Chandler McDaniel y Andrea González
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensa: Damaris Godínez, Natalia Colín, Cristina Ferral y Christian Jaramillo
- Mediocampistas: María Mauleón, Eva González, Natalia Villarreal y Denise Castro
- Delantera: Jasmine Casarez y Alicia Cervantes
Atlante vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA
Atlante vs Chivas continúan la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 26 de octubre a las 15:45 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Atlante vs Chivas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: Fox One y Tubi