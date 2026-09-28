León vs FC Juárez jugaron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 2-1.

Después del partido en la cancha del Estadio Nou Camp en la Jornada 10, León suma 17 puntos en el Apertura 2026.

FC Juárez, por su parte, acumula 3 puntos en el torneo del futbol mexicano.

Marcador final: León 2-1 FC Juárez.

León vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

León vs FC Juárez lucía como el partido más atractivo de la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX.

Y se puede decir que no decepcionaron, pues al menos en los últimos minutos existió gran emoción.

Así fueron los goles del partido León vs FC Juárez:

Minuto 76: Gol de Francisco Nevarez (Autogol de FC Juárez)

Minuto 90: Gol de Óscar Estupiñán (FC Juárez)

Minuto 93: Gol de Plátano Alvarado (León)

¿Cuándo vuelven a jugar León y FC Juárez en la Liga MX?

En la Jornada 11 de la Liga MX, León y FC Juárez buscarán mejorar su ubicación en la competencia de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

León visita a Puebla el viernes 9 de octubre, mientras que el FC Juárez recibirá en la Jornada 11 a Tijuana el sábado 10 de octubre.