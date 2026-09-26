Atlante vs Rayados jugaron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 4-2.
Después del resultado en el Estadio Banorte en la Jornada 10, Atlante suma 11 puntos y se ubica en el décimo tercer lugar de la tabla general.
Rayados, por su parte, se quedó en el décimo lugar con 13 puntos conseguidos en el Apertura 2026.
Marcador final: Atlante 4-2 Rayados.
Atlante vs Rayados: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Atlante salió en busca de una victoria para intentar meterse a la zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.
Por su parte, Rayados llegó al Estadio Banorte con el objetivo de ganar para soñar con la clasificación y quitarse presión.
Así fueron los goles del partido Atlante vs Rayados:
- Minuto 11: Gol de Luis Puente (Atlante)
- Minuto 18: Gol de Hugo Cuypers (Rayados)
- Minuto 53: Gol de Luis Ángel Calzadilla (Atlante)
- Minuto 64: Gol de Eduardo Tercero (Atlante)
- Minuto 82: Gol de Roberto de la Rosa (Rayados)
- Minuto 90+6: Gol de Jhojan Julio (Atlante)
¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Rayados en la Liga MX?
Atlante visita en la Jornada 11 a Querétaro, en partido programado para jugarse el sábado 10 de octubre.
Rayados se mete a la cancha de América en la Jornada 11 de la Liga MX el sábado 10 de octubre.