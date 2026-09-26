Atlante vs Rayados jugaron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 4-2.

Después del resultado en el Estadio Banorte en la Jornada 10, Atlante suma 11 puntos y se ubica en el décimo tercer lugar de la tabla general.

Rayados, por su parte, se quedó en el décimo lugar con 13 puntos conseguidos en el Apertura 2026.

Marcador final: Atlante 4-2 Rayados.

Atlante vs Rayados: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Atlante salió en busca de una victoria para intentar meterse a la zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Rayados llegó al Estadio Banorte con el objetivo de ganar para soñar con la clasificación y quitarse presión.

Así fueron los goles del partido Atlante vs Rayados:

Minuto 11: Gol de Luis Puente (Atlante)

Minuto 18: Gol de Hugo Cuypers (Rayados)

Minuto 53: Gol de Luis Ángel Calzadilla (Atlante)

Minuto 64: Gol de Eduardo Tercero (Atlante)

Minuto 82: Gol de Roberto de la Rosa (Rayados)

Minuto 90+6: Gol de Jhojan Julio (Atlante)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Rayados en la Liga MX?

Atlante visita en la Jornada 11 a Querétaro, en partido programado para jugarse el sábado 10 de octubre.

Rayados se mete a la cancha de América en la Jornada 11 de la Liga MX el sábado 10 de octubre.