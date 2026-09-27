Chivas vs Querétaro se midieron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 0-2.

Después del partido en la cancha del Estadio Akron en la Jornada 10, Chivas suma 18 puntos en el Apertura 2026.

Querétaro, por su parte, acumula 17 puntos en el torneo del futbol mexicano.

Marcador final: Chivas 0-2 Querétaro

Chivas vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Chivas vs Querétaro lucía como un buen partido en la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX.

Goles del partido Chivas vs Querétaro:

Minuto 12: Gol de Alí Ávila (Querétaro)

Minuto 68: Gol de Mateo Coronel (Querétaro)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Querétaro en la Liga MX?

En la Jornada 11 de la Liga MX, Chivas y Cruz Azul buscarán un resultado que mejore su posición en la competencia de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

Chivas visita al Atlas el sábado 10 de octubre, mientras que el Querétaro recibe el mismo día al Atlante en La Corregidora.