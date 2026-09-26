Tijuana vs Atlas jugaron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 2-3.

Después del resultado en el Estadio Caliente en la Jornada 10, Tijuana suma 14 puntos y se ubica en el octavo lugar de la tabla general.

Atlas, por su parte, se quedó en el cuarto lugar con 17 puntos conseguidos en el Apertura 2026.

Marcador final: Tijuana 2-3 Atlas.

Tijuana vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Tijuana salió en busca de una victoria para intentar meterse a la zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Atlas llegó al Estadio Caliente con el objetivo de ganar para soñar con la clasificación y quitarse presión.

Así fueron los goles del partido Tijuana vs Atlas:

Minuto 15: Gol de Ryan Mmaee (Atlas)

Minuto 22: Gol de Mourad El Ghezouani (Tijuana)

Minuto 37: Gol de José Ignacio Rivero (Tijuana)

Minuto 87: Gol de Luis Esteves (Atlas)

Minuto 90+1: Gol de Florián Monzón(Atlas)

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y Atlas en la Liga MX?

Tijuana visita en la Jornada 11 a FC Juárez, en partido programado para jugarse el sábado 10 de octubre.

Atlas se enfrenta a las Chivas en el Clásico Tapatío en la Jornada 11 de la Liga MX el sábado 10 de octubre.