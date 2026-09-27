La Selección Mexicana continuará la nueva etapa de Rafael Márquez como entrenador del Tri, el martes 29 de septiembre ante Perú en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Como parte de la Fecha FIFA que encara México, el Tri de Rafael Márquez jugará su segundo partido después de encarar a Colombia.

Partido: México vs Perú

Fase: Fecha FIFA

Fecha: Martes 29 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas

Sede: Sports Illustrated Stadium

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ESPN y TUDN

Rafael Márquez ha iniciado su etapa como entrenador del Tri (mexsport / Jose Luis Melgarejo)

¿Cuándo juega la Selección Mexicana su próximo partido?

El martes 29 de septiembre es el próximo partido de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA que incluye cuatro partidos.

Rival de la Selección Mexicana en su próximo partido

El representativo de Perú, que fue goleado por Estados Unidos el sábado 26 de septiembre, será el rival de la Selección Mexicana en su próximo partido en territorio de Estados Unidos.

Sede del próximo partido de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana seguirá en Estados Unidos para enfrentar a Perú, teniendo como sede la cancha del Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

El partido está programado para iniciar a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Los otros dos partidos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA

Rafael Márquez terminará su primera concentración como entrenador de la Selección Mexicana con dos partidos más en la Fecha FIFA, después de enfrentar a Perú.

Estos son los dos partidos que enfrentará México tras medirse con Perú: