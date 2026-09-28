Necaxa vs América jugaron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 2-4 favorable para las Águilas.

Después del partido en la cancha del Estadio Victoria en la Jornada 10, Necaxa suma 8 puntos en el Apertura 2026.

América, por su parte, acumula 20 puntos en el torneo del futbol mexicano, lo que lo convierte en sublíder del torneo.

Marcador final: Necaxa 4-2 América.

Necaxa vs América: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Necaxa vs América se convirtió en el partido más atractivo de la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX.

Y es que se dieron desde volteretas hasta penaltis marcados por el VAR. Henry Martín metió doblete gracias a dos tiros penales.

Así fueron los goles del partido Necaxa vs América:

Minuto 37: Gol de Owen González (Necaxa)

Minuto 39: Gol de Henry Martín (América)

Minuto 43: Gol de Julián Carranza (Necaxa)

Minuto 45+10: Gol de Henry Martín (América)

Minuto 56: Gol de Migue Borja (América)

Minuto 75: Gol de Henry Martín (América)

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y América en la Liga MX?

En la Jornada 11 de la Liga MX, Necaxa y América buscarán mejorar su ubicación en la competencia de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

Necaxa visita a Pachuca el domingo 11 de octubre, mientras que el América recibirá en la Jornada 11 a Rayados el sábado 10 de octubre.