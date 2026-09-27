Cruz Azul vs Toluca jugaron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 3-3.
Después del partido en la cancha del Estadio Banorte en la Jornada 10, Cruz Azul suma 16 puntos en el Apertura 2026.
Toluca, por su parte, acumula 20 puntos y sigue líder del torneo del futbol mexicano.
Marcador final: Cruz Azul 3-3 Toluca.
Cruz Azul vs Toluca: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Cruz Azul vs Toluca lucía como el partido más atractivo de la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX.
Goles del partido Cruz Azul vs Toluca:
- Minuto 7: Gol de Nicolás Ibáñez
- Minuto 38: Gol de Gabriel Fernández
- Minuto 55: Gol de Helinho (Toluca)
- Minuto 56: Gol de Alexis Vega (Toluca)
- Minuto 78: Gol de Alexis Vega (Toluca)
- Minuto 90+5: Gol de Gabriel Fernández (Cruz Azul)
¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Toluca en la Liga MX?
En la Jornada 11 de la Liga MX, Cruz Azul y Toluca buscarán mejorar su ubicación en la competencia de cara a la Liguilla del Apertura 2026.
Cruz Azul visita a Pumas el domingo 11 de octubre, mientras que el Toluca abre la Jornada 11 ante Tigres el viernes 9 de octubre.