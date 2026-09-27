Pumas vs San Luis jugaron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 2-3.

Después del partido en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en la Jornada 10, Pumas suma 12 puntos en el Apertura 2026.

San Luis, por su parte, acumula 12 puntos en el torneo del futbol mexicano.

Marcador final: Pumas 2-3 San Luis.

Pumas vs San Luis: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Pumas vs San Luis lucía como el partido más atractivo de la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Pumas vs San Luis:

Minuto 23: Gol de Sébastien Salles-Lamonge (San Luis)

Minuto 52: Gol de Rodrigo López (Pumas)

Minuto 55: Gol de David Rodríguez (San Luis)

Minuto 79: Gol de Sébastien Salles-Lamonge (San Luis)

Minuto 90: Gol de Juninho Vieira (Pumas)

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas vs San Luis en la Liga MX?

En la Jornada 11 de la Liga MX, Pumas y San Luis buscarán mejorar su ubicación en la competencia de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

Pumas recibirá a Cruz Azul el domingo 11 de octubre, mientras que el San Luis recibirá en la Jornada 11 a Santos el domingo 11 de octubre.