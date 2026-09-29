La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América como el mejor equipo del torneo; Rayadas sigue como líder del Grupo A.

Grupo A

Rayadas | 24 puntos Tigres | 22 puntos FC Juárez | 21 puntos Toluca | 16 puntos León | 12 puntos Santos Laguna| 12 puntos Cruz Azul| 12 puntos Atlante | 7 puntos Querétaro | 6 puntos

Rayadas es de las mejores escuadras en la Liga Femenil BBVA (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

Grupo B

América | 25 puntos Chivas | 18 puntos San Luis | 16 puntos Pumas | 13 puntos Atlas | 12 puntos Pachuca | 10 puntos Tijuana | 6 puntos Puebla | 3 puntos Necaxa | 0 puntos

América no afloja el ritmo en la Liga Femenil BBVA. (-Mexsport Agency- / -Mexsport Agency-)

La competencia se prepara para la Jornada 10, que arrancará el viernes 2 de octubre y concluirá el domingo 4 de octubre.

Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Chivas y Rayadas.

Estos son todos los resultados de la Jornada 9:

Cruz Azul 0-1 Chivas

Querétaro 0-1 Atlas

Pachuca 4-1 Santos

FC Juárez 5-1 Tijuana

Puebla 1-2 Rayadas

Tigres 1-1 San Luis

Atlante 0-0 Pumas

León 0-5 América

Necaxa 0-0 Toluca

Fechas y horarios de la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 2 de octubre al domingo 4 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 10:

Viernes 2 de octubre

Santos vs Puebla | 17 horas

Pumas vs Tigres | 19 horas

Atlas vs León | 19:06 horas

Rayadas vs América | 21 horas

Sábado 3 de octubre

Querétaro vs San Luis | 17:00 horas

Tijuana vs Atlante | 19:06 horas

Necaxa vs Cruz Azul | 21:10 horas

Domingo 4 de octubre