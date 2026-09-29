La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América como el mejor equipo del torneo; Rayadas sigue como líder del Grupo A.

Grupo A

  1. Rayadas | 24 puntos
  2. Tigres | 22 puntos
  3. FC Juárez | 21 puntos
  4. Toluca | 16 puntos
  5. León | 12 puntos
  6. Santos Laguna| 12 puntos
  7. Cruz Azul| 12 puntos
  8. Atlante | 7 puntos
  9. Querétaro | 6 puntos
Rayadas destroza al Necaxa 7-0 en la Liga Femenil BBVA.
Rayadas es de las mejores escuadras en la Liga Femenil BBVA (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

Grupo B

  1. América | 25 puntos
  2. Chivas | 18 puntos
  3. San Luis | 16 puntos
  4. Pumas | 13 puntos
  5. Atlas | 12 puntos
  6. Pachuca | 10 puntos
  7. Tijuana | 6 puntos
  8. Puebla | 3 puntos
  9. Necaxa | 0 puntos
América Femenil saca el empate ante Atlas y se queda con el liderato del Grupo B.
América no afloja el ritmo en la Liga Femenil BBVA. (-Mexsport Agency- / -Mexsport Agency-)

La competencia se prepara para la Jornada 10, que arrancará el viernes 2 de octubre y concluirá el domingo 4 de octubre.

Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Chivas y Rayadas.

Estos son todos los resultados de la Jornada 9:

  • Cruz Azul 0-1 Chivas
  • Querétaro 0-1 Atlas
  • Pachuca 4-1 Santos
  • FC Juárez 5-1 Tijuana
  • Puebla 1-2 Rayadas
  • Tigres 1-1 San Luis
  • Atlante 0-0 Pumas
  • León 0-5 América
  • Necaxa 0-0 Toluca

Fechas y horarios de la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 2 de octubre al domingo 4 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 10:

Viernes 2 de octubre

  • Santos vs Puebla | 17 horas
  • Pumas vs Tigres | 19 horas
  • Atlas vs León | 19:06 horas
  • Rayadas vs América | 21 horas

Sábado 3 de octubre

  • Querétaro vs San Luis | 17:00 horas
  • Tijuana vs Atlante | 19:06 horas
  • Necaxa vs Cruz Azul | 21:10 horas

Domingo 4 de octubre

  • Chivas vs FC Juárez | 17 horas
  • Pachuca vs Toluca | 19:06 horas