La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América como el mejor equipo del torneo; Rayadas sigue como líder del Grupo A.
Grupo A
- Rayadas | 24 puntos
- Tigres | 22 puntos
- FC Juárez | 21 puntos
- Toluca | 16 puntos
- León | 12 puntos
- Santos Laguna| 12 puntos
- Cruz Azul| 12 puntos
- Atlante | 7 puntos
- Querétaro | 6 puntos
Grupo B
Deportes
América golea a León y recupera liderato de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Atlante y Pumas empatan sin goles en la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Rayadas gana de último minuto a Puebla en la Liga Femenil BBVA
Deportes
Tigres y Atlético de San Luis dividen puntos en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil
Deportes
FC Juárez destroza 5-1 a Tijuana en la Liga Femenil BBVA
Deportes
Pachuca golea a Santos en la Liga Femenil BBVA
Deportes
Atlas saca el triunfo ante Querétaro en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Deportes
Chivas se impone de visitante a Cruz Azul en la Liga Femenil BBVA
- América | 25 puntos
- Chivas | 18 puntos
- San Luis | 16 puntos
- Pumas | 13 puntos
- Atlas | 12 puntos
- Pachuca | 10 puntos
- Tijuana | 6 puntos
- Puebla | 3 puntos
- Necaxa | 0 puntos
La competencia se prepara para la Jornada 10, que arrancará el viernes 2 de octubre y concluirá el domingo 4 de octubre.
Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Chivas y Rayadas.
Estos son todos los resultados de la Jornada 9:
- Cruz Azul 0-1 Chivas
- Querétaro 0-1 Atlas
- Pachuca 4-1 Santos
- FC Juárez 5-1 Tijuana
- Puebla 1-2 Rayadas
- Tigres 1-1 San Luis
- Atlante 0-0 Pumas
- León 0-5 América
- Necaxa 0-0 Toluca
Fechas y horarios de la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 2 de octubre al domingo 4 de octubre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 10:
Viernes 2 de octubre
- Santos vs Puebla | 17 horas
- Pumas vs Tigres | 19 horas
- Atlas vs León | 19:06 horas
- Rayadas vs América | 21 horas
Sábado 3 de octubre
- Querétaro vs San Luis | 17:00 horas
- Tijuana vs Atlante | 19:06 horas
- Necaxa vs Cruz Azul | 21:10 horas
Domingo 4 de octubre
- Chivas vs FC Juárez | 17 horas
- Pachuca vs Toluca | 19:06 horas