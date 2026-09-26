Cruz Azul vs Chivas se encontraron en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado 0-1.
Después del resultado en la cancha Centenario en la Jornada 9, Cruz Azul suma 12 puntos y se quedó en el séptimo lugar del grupo A.
Chivas, por su parte, se quedó con 15 puntos y se ubicó en el segundo sitio del Grupo B en el Apertura 2026.
Marcador final: Cruz Azul 0-1 Chivas.
Cruz Azul vs Chivas: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Chivas salió como favorito para lograr una victoria, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.
En el mismo sector, Cruz Azul necesitaba el triunfo para seguir con aspiraciones de cara a la Liguilla.
Así fueron los goles del partido Cruz Azul vs Chivas:
- Minuto 6: Gol de Denise Castro Ruvalcaba (Chivas)
¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Chivas en la Liga Femenil BBVA
Cruz Azul visita en la Jornada 10 al Necaxa, en partido programado para jugarse el sábado 3 de octubre.
Chivas recibe al FC Juárez en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, el domingo 4 de octubre.