Puebla vs Rayadas se enfrentaron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-2.
Después del partido en la cancha de las poblanas en la Jornada 9, Rayadas suma 21 puntos.
Puebla, por su parte, acumula 3 puntos en la Liga Femenil BBVA.
Marcador final: Puebla 1-2 Rayadas.
Puebla vs Rayadas: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Puebla vs Rayadas se presentó con las regias como favoritas y con la necesidad de lograr una victoria en calidad de visitante ante la escuadra local.
Así fueron los goles del partido Puebla vs Rayadas:
- Minuto 46: Gol de Lucia Garcia Cordoba (Rayadas)
- Minuto 56: Gol de Yoselyn Lopez Martinez (Puebla)
- Minuto 90: Gol de Valeria Del Campo Gutierrez (Rayadas)
¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y Rayadas en la Liga Femenil BBVA?
En la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, Puebla y Rayadas buscarán mejorar su ubicación en la competencia.
Puebla visitará a Pumas el viernes 2 de octubre, mientras que el Rayadas Femenil jugará la Jornada 10 ante Querétaro el sábado 3 de octubre.