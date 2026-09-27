Puebla vs Rayadas se enfrentaron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-2.

Después del partido en la cancha de las poblanas en la Jornada 9, Rayadas suma 21 puntos.

Puebla, por su parte, acumula 3 puntos en la Liga Femenil BBVA.

Marcador final: Puebla 1-2 Rayadas.

Puebla vs Rayadas: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Puebla vs Rayadas se presentó con las regias como favoritas y con la necesidad de lograr una victoria en calidad de visitante ante la escuadra local.

Así fueron los goles del partido Puebla vs Rayadas:

Minuto 46: Gol de Lucia Garcia Cordoba (Rayadas)

Minuto 56: Gol de Yoselyn Lopez Martinez (Puebla)

Minuto 90: Gol de Valeria Del Campo Gutierrez (Rayadas)

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y Rayadas en la Liga Femenil BBVA?

En la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, Puebla y Rayadas buscarán mejorar su ubicación en la competencia.

Puebla visitará a Pumas el viernes 2 de octubre, mientras que el Rayadas Femenil jugará la Jornada 10 ante Querétaro el sábado 3 de octubre.