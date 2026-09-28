Tigres vs San Luis se enfrentaron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-1.

Después del partido en la cancha de las fronterizas en la Jornada 9, Tigres suma 22 puntos.

San Luis, por su parte, acumula 16 puntos en la Liga Femenil BBVA.

Marcador final: Tigres 1-1 San Luis.

Tigres vs San Luis: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Tigres vs San Luis se presentó con las felinas como favoritas y con la necesidad de lograr una victoria en calidad de local ante la escuadra visitante.

Sin embargo, la visita no se dejó y logró imponer condiciones, al grado de adelantarse en la pizarra.

Así fueron los goles del partido Tigres vs San Luis:

Minuto 23: Gol de Amina Bello (San Luis)

Minuto 49: Gol de Alexia Delgado (Tigres)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y San Luis en la Liga Femenil BBVA?

En la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, Tigres y San Luis buscarán mejorar su ubicación en la competencia.

Tigres visitará a Pumas el viernes 2 de octubre, mientras que el San Luis Femenil jugará la Jornada 10 ante Querétaro el sábado 3 de octubre.