FC Juárez vs Tijuana se enfrentaron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 5-1.

Después del partido en la cancha de las fronterizas en la Jornada 9, FC Juárez suma 18 puntos en el Grupo A de la Liga Femenil BBVA.

Tijuana, por su parte, acumula 7 puntos en el Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

Marcador final: FC Juárez 5-1 Tijuana.

FC Juárez vs Tijuana: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez vs Tijuana se presentó con la fronterizas como favoritas y con la necesidad de lograr una victoria en calidad de local ante la escuadra visitante.

Así fueron los goles del partido FC Juárez vs Tijuana:

Minuto 5: Gol de Aurelie Anne Kaci (FC Juárez)

Minuto 14: Gol de Aisha Solorzano Garcia (FC Juárez)

Minuto 34: Gol de Aisha Solorzano Garcia (FC Juárez)

Minuto 46: Gol de Trudi Carter (Tijuana)

Minuto 47: Gol de Aisha Solorzano Garcia (FC Juárez)

Minuto 78: Gol de Blanca Solis Rodas (FC Juárez)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Tijuana en la Liga Femenil BBVA?

En la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, FC Juárez y Tijuana buscarán mejorar su ubicación en la competencia.

FC Juárez visitará a Chivas el domingo 4 de octubre, mientras que el Tijuana Femenil jugará la Jornada 10 ante Atlante el sábado 3 de octubre.