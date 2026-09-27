Pachuca vs Santos se enfrentaron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 4-1.

Después del partido en la cancha de las Tuzas en la Jornada 9, Pachuca suma 10 puntos en el grupo B de la Liga Femenil BBVA.

Santos, por su parte, acumula 12 puntos en el Grupo A de la Liga Femenil BBVA.

Marcador final: Pachuca 4-1 Santos.

Pachuca vs Santos: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Pachuca vs Santos se presentó con la Tuzas como favoritas y con la necesidad de lograr una victoria en calidad de local ante la escuadra lagunera.

Goles del partido Pachuca vs Santos:

Minuto 13: Gol de Aline Gómez (Pachuca)

Minuto 22: Gol de Nina Nicosia (Pachuca)

Minuto 45+1: Gol de Charlyn Corral (Pachuca 3-0 Santos)

Minuto 62: Gol de Nayeli Diaz Diaz (Santos)

Minuto 87: Gol de Marcia Garcia Ramirez (Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Santos en la Liga Femenil BBVA?

En la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, Pachuca y Santos buscarán mejorar su ubicación en la competencia.

Pachuca recibe a Toluca el domingo 4 de octubre, mientras que el Santos Femenil abre la Jornada 10 ante Puebla el viernes 2 de octubre.