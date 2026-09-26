Querétaro vs Atlas continuaron con la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de triunfo para las Rojinegras en el Estadio La Corregidora.

Después del resultado en la cancha de las emplumadas en la Jornada 9, Querétaro suma 6 puntos en la zona baja del Grupo A de la Liga Femenil BBVA

Atlas, por su parte, acumula 12 puntos en el quinto lugar del Grupo B del torneo femenil.

Marcador final: Querétaro 0-1 Atlas

Querétaro vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Atlas salió como favorito para lograr una victoria en calidad de visitante ante el Querétaro Femenil, pero las condiciones del partido no le permitieron reflejarlo con claridad.

Querétaro vs Atlas fue un partido poco atractivo para los asistentes al Estadio La Corregidora, que tuvieron que observar el juego bajo un calor intenso.

Sin embargo, antes del silbatazo final llegó el triunfo para el Atlas Femenil.

Gol del partido Querétaro vs Atlas:

Minuto 90+5: Gol de Renata Huerta (Querétaro 0-1 Atlas)

Querétaro no pudo sacar ventaja como local

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Atlas en la Liga Femenil BBVA

En la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA, Querétaro y Atlas buscarán mejorar su ubicación en la competencia.

Atlas recibe a León el viernes 2 de octubre, mientras que el Querétaro Femenil BBVA repite como local el sábado 3 de octubre ante San Luis.