León vs América chocaron en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con goleada a favor de las Águilas.

Después del resultado en la Jornada 9, América suma 25 puntos en la cima del Grupo B y es la mejor escuadra de la competencia.

León, por su parte, se quedó en 12 puntos como quinto lugar del Grupo A.

Marcador final: León 0-5 América

León vs América : así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

América salió como favorito para lograr una victoria, con el objetivo de recuperar el liderato general de la Liga Femenil BBVA.

En el sector A, León Femenil necesitaba el triunfo para seguir con aspiraciones de cara a la Liguilla.

Así fueron los goles del partido León vs América:

Minuto 6: Gol de Geyse Da Silva (León 0-1 América)

Minuto 11: Gol de Priscila Flor Da Silva (León 0-2 América)

Minuto 51: Gol de Geyse Da Silva (León 0-3 América)

Minuto 57: Gol de Irene Guerrero (León 0-4 América)

Minuto 83: Gol de Priscila Flor Da Silva (León 0-5 América)

Scarlett Camberos sigue siendo clave en el América Femenil (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

¿Cuándo vuelven a jugar León y América en la Liga Femenil BBVA

León visita en la Jornada 10 al Atlas en partido programado para jugarse el viernes 2 de octubre.

América visita el mismo día a las Rayadas de Monterrey en el Estadio BBVA, en duelo entre las mejores escuadras del Apertura 2026.