La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América como el mejor equipo del torneo; Rayadas es ahora líder del Grupo A.

Grupo A

Rayados | 21 puntos Tigres | 21 puntos FC Juárez | 18 puntos Toluca | 16 puntos León | 12 puntos Santos Laguna| 12 puntos Cruz Azul| 12 puntos Querétaro | 6 puntos Atlante | 6 puntos

Rayadas goleó al Necaxa 10-0 en la Liga Femenil BBVA (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

Grupo B

América | 22 puntos Chivas | 15 puntos San Luis | 15 puntos Pumas | 12 puntos Atlas | 9 puntos Pachuca | 7 puntos Tijuana | 6 puntos Puebla | 3 puntos Necaxa | 0 puntos

América rescató el empate ante Atlas y sigue en el liderato del Grupo B. (-Mexsport Agency- / -Mexsport Agency-)

La competencia se prepara para la Jornada 9, que arrancará el viernes 25 de septiembre con un partido, y concluirá el lunes 28 de septiembre con cuatro duelos.

Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Rayadas, Tigres, Chivas y Pumas.

Estos son todos los resultados de la Jornada 8:

Rayados 10-0 Necaxa

Tijuana 0-2 Chivas

Pumas 2-0 Puebla

América 1-1 Atlas

San Luis 2-1 Pachuca

Atlante 2-1 Querétaro

León 0-2 FC Juárez

Toluca 2-7 Tigres

Santos 2-0 Cruz Azul

Fechas y horarios de la Jornada 9 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 25 de septiembre al lunes 28 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 9:

Viernes 25 de septiembre

Cruz Azul vs Chivas | 19 horas

Sábado 26 de septiembre

Querétaro vs Atlas | 12:06 horas

Pachuca vs Santos | 17:00 horas

FC Juárez vs Tijuana | 19:06 horas

Domingo 27 de septiembre

Puebla vs Rayadas | 12 horas

Tigres vs San Luis | 18:06 horas

San Luis vs Pachuca | 17 horas

Lunes 28 de septiembre