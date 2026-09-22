La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América como el mejor equipo del torneo; Rayadas es ahora líder del Grupo A.

Grupo A

  1. Rayados | 21 puntos
  2. Tigres | 21 puntos
  3. FC Juárez | 18 puntos
  4. Toluca | 16 puntos
  5. León | 12 puntos
  6. Santos Laguna| 12 puntos
  7. Cruz Azul| 12 puntos
  8. Querétaro | 6 puntos
  9. Atlante | 6 puntos
Rayadas destroza al Necaxa 7-0 en la Liga Femenil BBVA.
Rayadas goleó al Necaxa 10-0 en la Liga Femenil BBVA (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

Grupo B

  1. América | 22 puntos
  2. Chivas | 15 puntos
  3. San Luis | 15 puntos
  4. Pumas | 12 puntos
  5. Atlas | 9 puntos
  6. Pachuca | 7 puntos
  7. Tijuana | 6 puntos
  8. Puebla | 3 puntos
  9. Necaxa | 0 puntos
América Femenil saca el empate ante Atlas y se queda con el liderato del Grupo B.
América rescató el empate ante Atlas y sigue en el liderato del Grupo B. (-Mexsport Agency- / -Mexsport Agency-)

La competencia se prepara para la Jornada 9, que arrancará el viernes 25 de septiembre con un partido, y concluirá el lunes 28 de septiembre con cuatro duelos.

Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Rayadas, Tigres, Chivas y Pumas.

Estos son todos los resultados de la Jornada 8:

  • Rayados 10-0 Necaxa
  • Tijuana 0-2 Chivas
  • Pumas 2-0 Puebla
  • América 1-1 Atlas
  • San Luis 2-1 Pachuca
  • Atlante 2-1 Querétaro
  • León 0-2 FC Juárez
  • Toluca 2-7 Tigres
  • Santos 2-0 Cruz Azul

Fechas y horarios de la Jornada 9 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 25 de septiembre al lunes 28 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 9:

Viernes 25 de septiembre

  • Cruz Azul vs Chivas | 19 horas

Sábado 26 de septiembre

  • Querétaro vs Atlas | 12:06 horas
  • Pachuca vs Santos | 17:00 horas
  • FC Juárez vs Tijuana | 19:06 horas

Domingo 27 de septiembre

  • Puebla vs Rayadas | 12 horas
  • Tigres vs San Luis | 18:06 horas
  • San Luis vs Pachuca | 17 horas

Lunes 28 de septiembre

  • Atlante vs Pumas | 15:45 horas
  • León vs América | 17 horas
  • Necaxa vs Toluca | 19:06 horas