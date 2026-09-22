La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA confirmó al América como el mejor equipo del torneo; Rayadas es ahora líder del Grupo A.
Grupo A
- Rayados | 21 puntos
- Tigres | 21 puntos
- FC Juárez | 18 puntos
- Toluca | 16 puntos
- León | 12 puntos
- Santos Laguna| 12 puntos
- Cruz Azul| 12 puntos
- Querétaro | 6 puntos
- Atlante | 6 puntos
Grupo B
Deportes
Santos vence al Cruz Azul y consigue su cuarto triunfo en la Liga Femenil BBVA
Deportes
Tigres golea a Toluca y alcanza a Rayadas en la cima del Grupo 1
Deportes
FC Juárez Femenil vence a León y se acerca al liderato de su grupo
Deportes
Atlante Femenil vuelve al triunfo, pero se mantiene al fondo del Grupo A
Deportes
América Femenil saca el empate ante Atlas y se queda con el liderato del Grupo B
Deportes
Pumas domina al Puebla y gana 2-0 en la Liga Femenil BBVA
Deportes
Chivas se impone de visita y derrota 2-0 a Tijuana en la Liga Femenil BBVA
Deportes
Rayadas destroza al Necaxa 10-0 en la Liga Femenil BBVA
- América | 22 puntos
- Chivas | 15 puntos
- San Luis | 15 puntos
- Pumas | 12 puntos
- Atlas | 9 puntos
- Pachuca | 7 puntos
- Tijuana | 6 puntos
- Puebla | 3 puntos
- Necaxa | 0 puntos
La competencia se prepara para la Jornada 9, que arrancará el viernes 25 de septiembre con un partido, y concluirá el lunes 28 de septiembre con cuatro duelos.
Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Rayadas, Tigres, Chivas y Pumas.
Estos son todos los resultados de la Jornada 8:
- Rayados 10-0 Necaxa
- Tijuana 0-2 Chivas
- Pumas 2-0 Puebla
- América 1-1 Atlas
- San Luis 2-1 Pachuca
- Atlante 2-1 Querétaro
- León 0-2 FC Juárez
- Toluca 2-7 Tigres
- Santos 2-0 Cruz Azul
Fechas y horarios de la Jornada 9 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 25 de septiembre al lunes 28 de septiembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 9:
Viernes 25 de septiembre
- Cruz Azul vs Chivas | 19 horas
Sábado 26 de septiembre
- Querétaro vs Atlas | 12:06 horas
- Pachuca vs Santos | 17:00 horas
- FC Juárez vs Tijuana | 19:06 horas
Domingo 27 de septiembre
- Puebla vs Rayadas | 12 horas
- Tigres vs San Luis | 18:06 horas
- San Luis vs Pachuca | 17 horas
Lunes 28 de septiembre
- Atlante vs Pumas | 15:45 horas
- León vs América | 17 horas
- Necaxa vs Toluca | 19:06 horas