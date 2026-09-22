León vs FC Juárez continuaron con la actividad del lunes 21 de septiembre en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado a favor de las Bravas de la frontera.

El partido León vs FC Juárez fue uno de los cuatro juegos programados en el cierre de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Marcador del partido: León 0-2 FC Juárez

León vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Al partido León vs FC Juárez de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA, el FC Juárez llegó como favorito sobre La Fiera y confirmó el pronóstico ganando los tres puntos.

Así fueron los goles del partido León vs FC Juárez:

Minuto 47: Gol de Aisha Solorzano (León 0-1 FC Juárez)

Minuto 817: Gol de Aisha Solorzano (León 0-2 FC Juárez)

Con este resultado, León se quedó en 12 puntos en el quinto lugar del Grupo A de la Liga Femenil.

FC Juárez suma ya 18 unidades y pelea el subliderato del mismo sector con Tigres.

León no pudo frenar el buen paso de las Bravas del FC Juárez (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar León y FC Juárez en la Liga Femenil BBVA?

León y FC Juárez jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 25 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, León recibirá al América el lunes 28 de septiembre, mientras que FC Juárez recibirá a Tijuana el sábado 26 de septiembre.