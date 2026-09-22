León vs FC Juárez continuaron con la actividad del lunes 21 de septiembre en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con resultado a favor de las Bravas de la frontera.

El partido León vs FC Juárez fue uno de los cuatro juegos programados en el cierre de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Marcador del partido: León 0-2 FC Juárez

León vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA

Al partido León vs FC Juárez de la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA, el FC Juárez llegó como favorito sobre La Fiera y confirmó el pronóstico ganando los tres puntos.

Así fueron los goles del partido León vs FC Juárez:

  • Minuto 47: Gol de Aisha Solorzano (León 0-1 FC Juárez)
  • Minuto 817: Gol de Aisha Solorzano (León 0-2 FC Juárez)

Con este resultado, León se quedó en 12 puntos en el quinto lugar del Grupo A de la Liga Femenil.

FC Juárez suma ya 18 unidades y pelea el subliderato del mismo sector con Tigres.

León no pudo frenar el buen paso de las Bravas del FC Juárez
León no pudo frenar el buen paso de las Bravas del FC Juárez (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar León y FC Juárez en la Liga Femenil BBVA?

León y FC Juárez jugarán la Jornada 9 del Apertura 2026 que inicia el viernes 25 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, León recibirá al América el lunes 28 de septiembre, mientras que FC Juárez recibirá a Tijuana el sábado 26 de septiembre.